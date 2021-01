Komentuje niekorzystny wyrok sądu. Mocne słowa

Sąd Okręgowy w Płocku uznał, że zespół Sławomira Świerzyńskiego naruszył prawa autorskie Grzegorza Bukały . Współzałożyciel zespołu Wały Jagiellońskie napisał piosenkę "Tawerna Pod Pijaną Zgrają", która została obwołana hitem turystycznym 1975 r. Kawałek nigdy nie został nagrany, gdyż Bukała uznał, że nie pasuje do repertuaru Wałów. Kilka lat temu ze zdumieniem odkrył, że "Tawernę" wykonuje Świerzyński z zespołem. Mało tego, piosenka znalazła się na płycie Bayer Full.

Bukała dwa lata temu wysłał pismo z wezwaniem do zaprzestania wykonywania "Tawerny". Lider Bayer Full nie odpowiedział, więc sprawa trafiła do sądu. Na mocy nieprawomocnego wyroku Świerzyński ma przeprosić Bukałę oraz zniszczyć nośniki z zarejestrowanym utworem .

Lider jednego z najstarszych zespołów disco polo nie czuje się winny i nie ma sobie nic do zarzucenia.

- Podpisałem umowę ponad 25 lat temu, dostałem licencję z ZAiKS, który potwierdził autorów, zapłaciłem wszystkie tantiemy i nagle po 25 latach zgłasza się człowiek i mówi, że to jest jego. Sąd nie bierze pod uwagę moich umów, tantiem, płatności, które przedłożyłem w tej sprawie. I każe go przepraszać. Za co się pytam? – oburza się muzyk, przy okazji dementując niektóre doniesienia.