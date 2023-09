Klarenbach dostał nowe zadanie. Czy odkupił już swoje winy?

Wydaje się, że Adrian Klarenbach powraca do łask szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Na początku lipca poprowadził premierowy odcinek programu "Jak oni kłamią" w TVP Info. Redaktor komentował wówczas materiały pokazane przez stację z ul. Wiertniczej na temat relokacji migrantów, protestów we Francji oraz budowy tunelu w Świnoujściu. W programie zwraca się też uwagę na informacje, które zostały przemilczane w "Faktach", a które, jak powiedział Adrian Klarenbach, "są ważne dla milionów Polaków, ale nie dla szamanów z Wiertniczej". Z powrotem do łask powraca też, jak widać, "wysoka forma" dziennikarska...