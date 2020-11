Kim jest Joker?

Niewinna prostota tej muzyki nie została przytłoczona przez niecierpliwość i ego wykonawców. Łukasz Borowicz dał znakomite tempa we wszystkich częściach, pozwalając muzyce nieustannie tlić się jasnym dźwiękiem. Jego prowadzenie nie pozostawiało żadnych wątpliwości, wyczuwalne było zaufanie do orkiestry, która odwzajemniła się swobodnie kształtowanym brzmieniem i równowagą intonacyjną. Zespół umiejscowiony był w układzie niemieckim; grupa wiolonczel w centrum, za nimi kontrabasy, drugie skrzypce po prawej stronie. Był to dobry pomysł, biorąc pod uwagę tradycję wykonawczą muzyki z okresu klasycyzmu, odświeżenie odsłuchu w orkiestrze oraz percepcję z widowni (której miałam szczęście doświadczyć).