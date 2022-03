Katarzyna Trawińska debiutuje w roli prowadzącej nowy program na antenie TVN Style

Dla każdej z nas ważne jest zdefiniowanie jak chcemy żyć i co jest dla nas ważne. W swoim życiu zawodowym i prywatnym poznałam fantastycznych ludzi, którzy wspierali mnie w podążaniu wybraną przeze mnie drogą, motywowali do działania i służyli radą. To było bezcenne. Dlatego od lat sama wspieram kobiety, pomagam im wziąć życie we własne ręce i ruszyć z miejsca. Teraz będę to robić także w programie "Misja kobieta". Będę inspirować nasze bohaterki i namawiać je, by z odwagą spełniały swoje marzenia i stawiały pierwsze kroki ku lepszej przyszłości. To niesamowite uczucie patrzeć na to, jak rozwijają skrzydła i nabierają pewności siebie - komentuje Katarzyna Trawińska.