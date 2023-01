Już nie tylko kobiece orgazmy. Seans obowiązkowy dla "jurnych ogierów"

Ciekawy epizod gra Michał Żebrowski, bo choć to bardzo mała rólka, to znacząca dla przebiegu fabuły i zmiany patrzenia na męskie problemy. Największe pole do aktorskiego popisu dostał Kamil Wodka, wcielający się w Rafała, czyli sfrustrowanego programistę, który w pierwszym sezonie rywalizował w studenckim konkursie z Natalią. To jego fiksacje i wielkie ego są wdzięcznym tematem nie tylko do obśmiania toksycznej męskości, ale przyjrzenia się temu, co tak naprawdę znajduję się pod warstwą nadętego dupka.