Joanna Racewicz wpadła na diabelny pomysł. Apeluje o pozostawienie prezenterów TVP

Jeszcze w środowy poranek na antenach TVP działo się to, co zwykle. Wszystko zmieniło się o godz. 11:18, gdy wyłączono nadawanie kanału TVP Info i stacji regionalnych. To efekt przegłosowanej przez Sejm uchwały dot. przywrócenia ładu prawnego i bezstronności oraz rzetelności mediów publicznych oraz wyznaczenia przez ministra kultury nowej rady nadzorczej i prezesa TVP.