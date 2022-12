Jennifer Coolidge jednak nie spała z 200 mężczyznami. Tłumaczy się z niefortunnych słów w wywiadzie

- Zrobiłam błąd mówiąc, że dzięki Bogu za ten film, bo dzięki niemu przespałam się z 200 mężczyznami. I posłuchaj, chciałabym powiedzieć, że to jest prawda, ale to była pewnego rodzaju specjalna przesada w ilości, więc cieszę się, że teraz mogę to wyjaśnić. Niemniej faktycznie dzięki temu filmowi zaczęło się mną interesować więcej młodszych i przystojnych mężczyzn - dodała gwiazda "Białego Lotosu", którego finałowy odcinek drugiego sezonu HBO wyemitowało w tę niedzielę.