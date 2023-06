Jakimowicz zwyzywał Krysiaka przed rozprawą. "Kończysz się, śmieciu"

Jarosła J. to oczywiście Jarosław Jakimowicz, który udostępnił nagranie Krysiaka na swoim profilu na Instagramie i opatrzył je skandalicznym wpisem. Pracownik TVP Info kilkukrotnie nazwał swojego oponenta "śmieciem" i "ludzkim śmieciem". Stwierdził, że uniewinnienie Krysiaka to "kuriozum", gdyż "nie odebrał żadnego wezwania wysyłanego przez sąd i komornika", "nie stawił się na żadnej rozprawie, żeby odpowiedzieć na pytania", a mimo to sąd stanął po jego stronie.