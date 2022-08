Jakich języków warto się uczyć?

Niemiecki jest najczęściej używanym językiem w całej Unii Europejskiej. To otwiera nieskończone możliwości podróżowania po całym kontynencie. Niemiecki jest również przydatny w biznesie - Niemcy mają czwartą największą gospodarkę na świecie (pod względem PKB) i są trzecim co do wielkości eksporterem. Być może uczyłeś się niemieckiego w szkole. Sprawdź poziom znajomości tego języka wykonując test z niemieckiego.