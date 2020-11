JAK ZASKOCZYĆ MARKOWSKĄ, KAROLAKA, KALISZA I MAJEWSKIEGO?

Co takiego wydarzyło się w studiu? Co wzruszyło ją do łez? Artystka opowie o swojej rodzinie, codziennych obowiązkach, o transformacji w kurę domową, o ładowaniu baterii i spokojniejszym życiu. Wyzna czy kiedykolwiek złamała prawo, czy całowała się z kobietą, po kim ma temperament i dlaczego tak bardzo troszczy się o wszystkich dookoła. Jak wygląda jej praca w czasach pandemii? Jak widzą ją bliscy? Wszystkiego dowiecie się w poniedziałkowym wydaniu programu Moontalk w Active Family, 9 listopada o godz. 22.00.

We wtorkowym odcinku show Magdaleny Kasperowicz, pojawi się Tomasz Karolak . Poruszone zostaną kontrowersyjne ostatnio tematy z nim związane. Czy odpowiedzi na trudne pytania przychodzą mu łatwo? Co się dzieje, gdy ktoś nadepnie mu na odcisk? Nad czym pracuje razem z Danielem Olbrychskim? Moontalk z aktorem i dyrektorem Teatru Imka – 10 listopada o godz. 22.00 w Active Family.

W wieczornym show Moontalk zasiadają nie tylko artyści. Ryszard Kalisz – prawnik oraz polityk, nigdy nie bał się ostrej publicznej wymiany zdań. W talk show pokaże także swoje łagodne oblicze. W końcu rozmowa przy księżycu ma być relaksująca dla widzów. Co go bawi? Za co kocha kobiety? Jakie ma pasje? Będzie również o dzieciach i odpoczynku. Co obecnie jest dla niego najważniejsze? Przekonacie się sami, już w środę, 11 listopada, o godz. 22.00, w Active Family.