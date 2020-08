Izabela Trojanowska szczerze o swoim życiu i karierze. Gdy była nastolatką, traktowano ją jako obiekt seksualny

W latach 70. stała się ikoną polskiej sceny muzycznej. Później jej twórczość została ocenzurowana, a ona z mężem wyjechała z kraju. Według ówczesnej opinii publicznej zdradziła Polskę. Prawda jest bardziej złożona. Z okazji 40-lecia działalności artystycznej Izabela Trojanowska wydała książkę "Wszystko, czego dziś chcę", w której opowiada o swojej wyboistej drodze na szczyt.

Izabela Trojanowska w pamięci wielu Polaków zapisała się jako drapieżna wokalistka w krótkiej fryzurze i w garniturze, śpiewająca dwuznaczną piosenkę "Wszystko, czego dziś chcę" na festiwalu w Opolu. Jednak zadebiutowała na tej scenie znacznie wcześniej, bo już jako 16-letnia dziewczyna. Lucjan Kydryński zrecenzował ją wówczas tak: "Mizdrząca się i fałszująca co takt, nagrodzona nie wiadomo za co i nie wiadomo po co". Te słowa podcięły jej skrzydła, ale postanowiła się nie poddawać.

Nie był to zresztą pierwszy raz, kiedy pasja do śpiewu była okupiona bolesnymi doświadczeniami. Od 10. roku życia Trojanowska (wówczas jeszcze Schuetz) udzielała się w kościelnym chórze. Do czasu, aż padła ofiarą księdza.

Zobacz: Izabela Trojanowska wyda książkę: "Pracuję nad swoją biografią"

- Wydawało mi się, że w kościele nic złego nie może mnie spotkać, czułam się bezpieczna. [...] Chodziłam na religię, uczył nas miły ksiądz, który pięknie grał na gitarze i malował. Stałam się jego ulubienicą, ale któregoś razu, gdy wchodziłam po krętych schodach wieżyczki, próbował mnie pocałować. Miałam wtedy może 13-14 lat - zdradziła wokalistka w rozmowie z Leszkiem Gnoińskim.

Po tym wydarzeniu przestała chodzić na lekcje religii. Martwiła się tylko o koleżanki, które odwiedzały księdza na plebanii. Po jakimś czasie duchowny został przeniesiony do innej parafii. Plotkowano, że miał dziecko z jedną z parafianek.

Izabela Trojanowska za czasów szkolnych

Wkrótce opuściła rodzinny Olsztyn, bo w wieku 16 lat wyrzucono ją ze szkoły. Zrobiono dla niej wyjątek i mimo braku matury przyjęto Trojanowską do Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tam uczyła się pod okiem słynnej dyrektorki Danuty Baduszkowej, która pewnego razu rzuciła w początkującą wokalistkę krzesłem. Wszystko przez to, że zmyśliła chorobę i pojechała do NRD dorobić, grając z greckim zespołem.

- Gdy wróciłam, pani dyrektor wezwała mnie do siebie. Złapała za krzesło i rzuciła nim w moją stronę. Odsunęłam się i trafiło w drzwi. "Wyrzucam cię! Nie chcę cię znać! Zaufałam ci, traktowałam jak córkę. To jest koniec! Nie uwierzę ci nigdy więcej!". Krzyczała, że jest za mnie odpowiedzialna i powinnam wiedzieć, że wiele dziewcząt jest tam gwałconych i wrzucanych do morza - wspomina gwiazda.

Początki kariery aktorskiej także nie były łatwe. Na pierwszy casting zaproszono ją do "Wesela" Andrzeja Wajdy. Nie dostała jednak roli Panny Młodej. Kolejne propozycje wiązały się ze scenami łóżkowymi, mimo że była jeszcze niepełnoletnia. Konsekwetnie odmawiała rozbierania się na ekranie, ale na planie "Kariery Nikodema Dyzmy" próbowano nakłonić ją do zmiany zdania. Przeżyła traumę.

Reżyserzy chcieli ją tylko rozbierać

- Scena wyglądała w ten sposób: siedziałam w jedwabnej piżamie na Romku Wilhelmim, ale tyłem do kamery i mówiłam: "Popatrz, jakie mam piękne i jędrne piersi!". Ubrana byłam w dół i górę od piżamy, kamera pokazywała tylko moje plecy. Dla mnie było oczywiste, że zagram w staniku. Wilhelmi się wkurzył. Powiedział, że nie może wczuć się w rolę i jeśli nie zdejmę stanika, to on nie zagra tej sceny. Rozpłakałam się, zeszłam z planu, zdjęłam przyklejone rzęsy i zmyłam makijaż. Po chwili przyszedł kierownik planu i powiedział, że to był tylko taki żarcik ze strony Romana - wyjawiła Trojanowska.

Wraz z popularnością gwiazda stała się więźniem swojego wizerunku. Starała się prowadzić normalne życie. Na ulicy słyszała pytania w stylu "gdzie jest twój Mercedes?", podczas gdy jeździła tylko Fiatem. Na bazarach sprzedawano rzekomo jej numer telefonu. A gdy na początku lat 80. wyjechała z mężem Markiem Trojanowskim, plotki zaczęły być naprawdę brutalne. Zarzucano jej, że u naszego zachodniego sąsiada gra w filmach pornograficznych.

- Wtedy w Niemczech zaczęła robić karierę pornogwiazda Teresa Orlovsky. Wyjechała z Polski w tym samym czasie co ja. Prawdopodobnie zainspirowała się moją fryzurą i makijażem, ktoś ją zobaczył i skojarzył ze mną. Musiałam to sprostować. [...] Udzieliłam wywiadu, w którym zaoferowałam milion marek zachodnioniemieckich każdemu, kto dostarczy mi "taki" film z moim udziałem - wyznała Izabela Trojanowska Leszkowi Gnoińskiemu.

Życie na emigracji

Wyjazd artystki w dużej mierze był podyktowany faktem, że jej płyta "Pożegnalny cyrk" z 1982 r. została wstrzymana przez cenzurę. Były na niej utwory o stanie wojennym. Trojanowska trafiła na tzw. czarną listę. Jej piosenki stały się zakazane na antenie radia i telewizji. W dodatku utrudniano jej powrót do kraju. Paszport stracił ważność i w ambasadzie odmówiono jego przedłużenia. Wokalistka nie mogła wrócić nawet na pogrzeb ojca.

Powoli zaczęła układać sobie życie w Berlinie. Wytwórnia EMI, z którą współpracowali wówczas David Bowie i Tina Turner, zaoferowała jej kontrakt płytowy. Jednak do nagrań nie doszło... z winy kompozytora, który po nagłym sukcesie pogrążył się w nałogu narkotykowym i nie był w stanie pracować. Izabeli Trojanowskiej kazano czekać, ale nigdy nie doczekała się kolejnej propozycji.

Skupiła się na życiu rodzinnym. W 1991 r. urodziła córkę Roxannę. Po upadku Muru Berlińskiego artystka postanowiła wrócić do kraju i występów na scenie, mimo że jej mąż i dziecko zostali w Niemczech. Wówczas plotkowano o jej rozwodzie, do którego jednak nigdy nie doszło. Gwiazda wciąż musi zaprzeczać tej informacji.

- Prostowałam to już tyle razy, że ręce opadają. Jesteśmy po prostu małżeństwem na odległość, ale wspólnie spędzamy ważne chwile, święta i inne uroczystości rodzinne - zapewnia Izabela Trojanowska.

Wokalistka wówczas ruszyła w jubileuszową, międzynarodową trasę z Budką Suflera, z którą grała też w 1980 r. Po powrocie otrzymała propozycję roli Moniki Ross w serialu "Klan". Znowu powróciła do wizerunku drapieżnej femme fatale. Nazywaną ją wówczas polską Alexis.

"Klan" dał Izabeli Trojanowskiej nowe życie

Z dzisiejszej perspektywy widać, jak przełomową rolę Trojanowska odegrała w historii polskiej telewizji. Po raz pierwszy na małych ekranach widzowie zmierzyli się z kwestią wirusa HIV, którego nosicielem był syn serialowej Moniki. Gdy później ktoś porwał chłopaka, jego matka zamordowała oprawcę. Przez ponad 20 lat pracy na planie Izabelę Trojanowską spotkało wiele wyzwań. Wierzy, że "Klan" wciąż jest ważnym elementem dnia Polaków.

- Wiem, że jesteśmy ludziom potrzebni. Najbardziej to odczuwam, gdy jeżdżę z zespołem po Polsce z koncertami. Zazwyczaj po każdym koncercie wychodzę do ludzi podpisywać płyty, pozować do zdjęć, rozmawiać. Często mówią, że oglądają "Klan" od początku i nie wyobrażają sobie, żeby nas nie było. Zresztą słupki oglądalności mówią same za siebie - dodała.

Grono fanów artystki jest bardzo szerokie. Do jej fanclubu od lat 80. należy nawet Lech Wałęsa, który w książce "Wszystko, czego dziś chcę" mówi o artystce: "Dziś żałuję, że straciłem dużo z kultury, ale też możliwość podziwiania tej pięknej dziewczyny". Być może wkrótce uda się nadrobić te braki. Izabela Trojanowska we wrześniu będzie świętować 40. rocznicę występu na festiwalu w Opolu. Z pewnością z tej okazji ponownie zobaczymy ją na słynnej scenie.