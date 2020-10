III Katowice Music Colours Festival już w październiku

Katowice Music Colours Festival to pełna paleta kolorów muzyki improwizowanej na najwyższym poziomie. Inicjatorem i dyrektorem artystycznym festiwalu jest słynny śląski bluesman Grzegorz Kapołka. Główną ideą festiwalu jest prezentacja artystów polskich i zagranicznych z ogromnym dorobkiem, nowatorskich, sięgających po bezkompromisowe rozwiązania. MKCF to festiwal wędrujący – pierwsza edycja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w 2019 roku festiwal przeniósł się do Klubu P23 w katowickiej Fabryce Porcelany, który będzie gościł muzyków także w tym roku.