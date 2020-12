Igor z "Love Island" wyjawił prawdę. Powiedział o kontaktach z Oliwią

"Love Island. Wyspa miłości" to popularny polski program prowadzony przez Karolinę Gilon. Uczestnicy, którzy biorą udział w programie, nie znają się, ale ich zadaniem jest odnalezienie miłości. Pary jednak się zmieniają - niektóre osoby odpadają, a do "Love Island" dochodzą nowi uczestnicy.

Polsat zdecydował się na kontynuację serialu. W "Love Island. Wyspa miłości - Pikanteria" Karolina Gilon dowiaduje się, co słychać u uczestników po powrocie do Polski.

"Love Island". Igor zdradził, czy ma kontakt z Oliwią

Gościem pierwszego odcinka była Oliwia, która w programie związała się z Igorem . Później rozstała się z nim, a jej serce zdobył Mikołaj, z którym, jak się okazuje, jest aż do teraz. Związek stworzony w programie przetrwał próbę czasu.

W drugim odcinku "Pikanterii" pojawił się Igor, który w programie związał się z Magdą. Okazuje się, że ich relacja jest naprawdę udana - para niedawno zamieszkała ze sobą. Prowadząca zapytała go o to, jak mają się sprawy z Oliwią, z którą mieli wiele zaszłości. Dziewczyna była bardzo zazdrosna o Magdę, gdy ta pojawiła się na "Wyspie miłości ".

Igor przyznał, że nie żałuje tego wyboru i wyznał, że nie ma kontaktu z Oliwią. Nie kontaktował się z nią również od powrotu do Polski. - Jedyny kontakt, jaki mam od powrotu do Polski to z Miką, Mundkiem i Alicją - zdradził uczestnik reality show.