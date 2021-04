Hanna Lis ofiarą hejtu ze strony foliarzy. Uderza w Edytę Górniak

"Tak oto, moi drodzy, zostałam PiS-owcem. Gdy zdaje się, że głupiej o pandemii, inaczej niż wybitna wirusolog dr Edyta Górniak, nie można, wtem wkracza mecenas Schramm, cały w folii. Pod jego postem na Facebooku wylewają się na mnie wywrotki szamba, a także strzelają epitety pod adresem moich (nieżyjących) rodziców. Jestem 'sprzedajną suką', która za kasę od pisowskiego rządu (!) sieje strach i zniszczenie. Mało? Jest lepiej: to ja odpowiadam za 100 tysięcy ponadnormatywnych zgonów i zapaść służby zdrowia. Serio. Schramm nie reaguje, nie próbuje tonować 'dyskusji", wszak jest wolnościowcem" - grzmi Hanna Lis na Facebooku.

"Czytając ich nienawistne wpisy, trudno nie dojść do wniosku, że są to (znani nam wszystkim) ludzie, którzy poproszeni w sklepie o założenie maseczki, szybko przechodzą do rękoczynów. Pan Schramm zaś, jak pisałam na wstępie, nie reaguje ani na hejt, ani na urągające inteligencji chomika spiskowe teorie. Dlaczego? Od miesięcy kreuje się na covidowego 'mesjasza', nowego lidera, który wywróci dotychczasowy porządek i zaprowadzi nowy ład" - przestrzega dziennikarka.