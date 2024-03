Gwałtowny spadek oglądalności TV Republika

Jak w późniejszym czasie wyglądała oglądalność stacji? W okresie od 22 do 28 stycznia mowa o 220 tys. widzów (4,13 proc.), od 29 stycznia do 4 lutego wyniosła 184 tys. (3.58 proc.), od 5 do 11 lutego 199 tys. (3,82 proc.), od 12 do 18 lutego 160 tys. (3,17 proc.), od 19 do 25 lutego 184 tys. (3,6 proc.) - jak wynika z danych Nielsen Media.