Goło i żenująco. Polski hit Netfliksa przekroczył dopuszczalne normy

W bieżącym tygodniu w pierwszej piątce najpopularniejszych seriali polskiego Netfliksa znajdują się "Ślub doskonały" oraz "Tajemnice polskich fortun". Pierwszy składa się z trzech, a drugi z ośmiu 45 minutowych odcinków. Jest więc co oglądać. Wielu widzów platformy jest przekonanych, że ma do czynienia z nowościami. Jest to o tyle zgodne z prawdą, że po raz pierwszy możemy te tytuły obejrzeć w serialowej wersji.