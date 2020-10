Gessler przerażona tym, co zobaczyła i usłyszała w tym miejscu. "Śmierdzi śmietnikiem!"

Jak można dobrze nakarmić produkując głównie obiady za około 4 zł? A pizza składa się z najgorszych produktów i "śmierdzi śmietnikiem"? Zresztą śmieci to słowo klucz do dzisiejszego odcinka. - Ta knajpa to jeden wielki śmietnik. Można coś zjeść, ale trzeba to wygrzebać.- skwitowała pierwsze wrażenie Gessler. Następnego dnia wtargnęła na zaplecze i całe zapasy wyrzuciła do kosza.