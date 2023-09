Genialny ruch Netfliksa. Polski serial błyskawicznie stał się hitem

W serialu pojawia się także Cezary Pazura, który również zagrał rolę, która wykraczała poza jego ekranowy wizerunek. "Ucieszyłem się, że dostałem tę propozycję, bo to nie jest propozycja komediowa. Jest tam w tej roli rzeczywiście tak zwane mięso aktorskie, jest co grać. Po przeczytaniu książki, a potem scenariusza, wiedziałem, że trudno będzie coś zepsuć w tej roli, bo ona jest świetnie napisana. Paradoksalnie Kajetan Rybak jest mi bliski, wyposażyłem go w mój temperament. Jest człowiekiem przebiegłym, błyskotliwym, lubi szybko zarobić duże pieniądze. Ma trochę problemów z wychowaniem swojej córki, ale nie jest temu winien" – powiedział aktor w jednym z wywiadów.