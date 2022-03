Fenomenalna Viki Gabor jako Rihanna. Zwyciężyła 2. odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Maciej Radel zaprosił do lat 80-tych i wykonał kultową piosenkę "The Final Countdown" zespołu Europe! – Energia 10, look, scena 10. Ten wokal, moim zdaniem, nie mógł się udać, ale wybrnąłeś z tego dobrze – podsumował Michał Wiśniewski. – Jestem pod wrażeniem tego, że się naskakałeś, nadarłeś, to nie straciłeś intonacji i naprawdę zaśpiewałeś to mega czysto – dodała Małgorzata Walewska.