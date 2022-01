Eyeliner - przyjaciel każdej kobiety

Idealna kreska na powiece ruchomej nadaje spojrzeniu wyrazistości, dlatego przeznaczony do jej tworzenia eyeliner jest jednym z podstawowych produktów w kosmetyczce wielu kobiet. Chociaż każdy pozwala stworzyć perfekcyjną kreskę, to nie wszystkie nadają się do użytku dla pań stawiających pierwsze kroki w makijażu.