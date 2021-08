Drugi sezon Kliniki Naturalnego piękna już 15.08 na TVN Style!

To, co bez wątpienia nie uległo zmianie, to główne ramy Kliniki naturalnego piękna, które tworzą pacjenci i lekarze szukający rozwiązań na ich przypadłości. Sezon 2. owocował będzie w kolorowy, barwny pejzaż indywiduum i ich wyjątkowych historii – każdy bohater przedstawia nam odmienny problem i inną historię, jednak to, co ich łączy, to nadzieja na lepsze życie, które może podarować im zespół ekspertów Kliniki Miracki. W programie nie zabraknie także znanych twarzy. Ania Markowska, modelka i była uczestniczka programu Top Model, zdradziła jakiś czas temu na swoich mediach społecznościowych, że będzie gościem Kliniki naturalnego piękna i będziemy mogli razem z nią przejść przez jej terapię prowadzoną przez dr. Krzysztofa Mirackiego.