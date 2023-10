Mocny apel. "W Polsce połowa kobiet nie planuje iść na wybory"

"Kobiety na wybory!" to wspaniała inicjatywa i gorąco ją popieram. Dziękuję wszystkim świetnym kobietom, które mnie nominowały do tego, by przyłączyć się do tej akcji. Bo 15 października wybory, czas decyzji. Nie dajmy się przegłosować. Nie dajmy się pominąć. To właśnie my kobiety możemy zadecydować jaki będzie wynik tych wyborów. Jestem ostatnią osobą, która będzie Wam mówiła na kogo macie głosować. Ale wiem na pewno, że nie możemy nie głosować, nie możemy nie decydować, nie wpływać na to jak wygląda przyszłość nasza, naszych bliskich i naszych dzieci – podkreślała znana dziennikarka i podróżniczka na antenie stacji TVN 24.