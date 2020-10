Nie mogła dłużej milczeć. "Jestem córką ofiary gwałtu"

Obecnie największą pasją Żuraw jest rozwijanie swojego kanału na YouTube i profilu na Instagramie. Od dwóch lat jest szczęśliwą mamą Liliany , która jest jej oczkiem w głowie. Niedoszła modelka przyznaje jednak, że macierzyństwo to ciężki kawałek chleba i w pełni rozumie, co kieruje oburzonymi kobietami podczas trwających w Polsce protestach.

- Nie chce mówić nikomu, co jest słuszne, ale jestem za wyborem. Nie każda kobieta musi być bohaterką. W moim bardzo bliskim otoczeniu były kobiety, którym doradzano terminację płodów z powodu ich wad . Nie wyobrażam sobie, by tych osób teraz nie było w moim życiu. Są dla mnie bardzo ważni - powiedziała ostatnio na InstaStory.

"Jestem osobą, która urodziła się w 1993 roku i żyję, ponieważ aborcja na życzenie w naszym kraju była nielegalna. Jestem córką ofiary bardzo dramatycznego przestępstwa, czyli gwałtu i usiłowania morderstwa. Nigdy o tym nie mówiłam i wątpię, że moja mama będzie pochwalała to, że mówię o tym publicznie, ale wy nie wiecie, przez jakie piekło musiałyśmy obie przejść. Mamo, przepraszam cię za to, co powiedziałam, ale uważam, że to też jest pokazanie twojego heroizmu i tego, jak wielką bohaterką jesteś dla mnie - przyznała.