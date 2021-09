"Dom z papieru 5". Tokio o końcu serialu: "To żałoba, którą muszę przejść"

Po czterech latach widzów czeka wielki finał i pożegnanie z ukochanym, także w Polsce, "Domem z papieru". To netfliksowa seria, która ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Jak na cieszący się popularnością projekt przystało, premiera piątego sezonu jest daleka od sztampy. Twórcy postanowili iść śladem m.in. kultowej serii o Harrym Potterze i uraczyć widzów finałem na raty. Rozmawialiśmy z serialowymi Tokio i Gandią o tym, jakie to uczucie żegnać się z tą częścią życia. Ursula Corberó ma tylko jedną prośbę do polskich fanów. Ale uwaga: nie będzie łatwą ją spełnić.