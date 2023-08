Dla tych młodych dziewczyn stracił głowę. Obiecał, że się poprawi

Z informacji, które przedostały się do prasy dowiedzieliśmy się, że Flavin uważa związek za "bezpowrotnie zepsuty" i domaga się "sprawiedliwego podziału majątku". Stallone w rozmowie z "The Hollywood Reporter" przyznał ze skruchą, że pozew nie jest bezpodstawny: "Czasem przedkładam pracę nad moją rodzinę i to jest tragiczny błąd, który się więcej nie powtórzy. Darzę Jennifer wielkim szacunkiem. Zawsze będę ją kochać. To niesamowita kobieta. Jest najmilszą ludzką istotą, jaką kiedykolwiek spotkałem".