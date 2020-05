Mocne słowa o debacie z Sylwestrem Latkowskim. "To ochrona pedofilów kościelnych

Medioznawca Maciej Mrozowski w ostrych słowach komentuje debatę po filmie "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego. "Chodziło o odwrócenie uwagi od filmu Sekielskich. To pewnego rodzaju ochrona pedofilów kościelnych" - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

W środę 21 maja Telewizja Polska wyemitowała dokument Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało". Po emisji filmu odbyła się debata, w której wzięli udział dziennikarz Michał Adamczyk, Sylwester Latkowski, dziennikarka "W Sieci" Dorota Łosiewicz. W trakcie rozmowy twórca filmu wprost zaapelował do Borysa Szyca.

- Chciałbym zacząć od jednego: od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, żebyś po prostu powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś. Jesteś dobrym aktorem, potrafisz grać, grasz na wrażliwych strunach. Czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę. Mam tę samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, pań, które tam mignęły - powiedział na antenie.

Debata wzbudziła wiele kontrowersji w sieci. Na Twitterze i innych portalach społecznościowych posypały się komentarze. Krytyka pojawiła się głównie ze względu na słowa Sylwestra Latkowskiego, który zwracał się do konkretnych osób publicznych bez przedstawienia dowodów.

- To jest naganna praktyka dziennikarska, która z dziennikarstwem nie ma nic wspólnego. Są pewne zasady. O tym, co się stało i kto brał w tym udział mogą mówić przede wszystkim ofiary lub rodzice, opiekunowie. Wskazanie w czasie debaty sprawcy jest początkiem procedury procesowej. To jest w pewnym sensie publiczne doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Prokurator w tej sytuacji powinien wszcząć postępowanie. Podstawą do tego typu oskarżeń są oczywiście dowody. Dowodem podstawowym jest zeznanie ofiar. Możliwe jest pomówienie, świadome lub nieświadome - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską medioznawca, Maciej Mrozowski.

Mrozowski podkreśla, że Sylwester Latkowski przekroczył granice dziennikarskie.

- Dziennikarz, który kieruje oskarżenia w sposób oczywisty i po nazwisku zwraca się do osób publicznych w czasie debaty, naraża się na odpowiedzialność cywilnoprawną, a może nawet i karną. Chyba, że ma w zanadrzu twarde dowody. Ale dziennikarz nie może być oskarżycielem. Dziennikarz opisuje rzeczywistość, wskazuje zjawiska, przytacza opinie ludzi, konfrontuje racje, poglądy. Może domagać się uruchomienia przez państwo odpowiednich procedur, ale nie może wstępować w prawa strony. To jest nadużycie roli dziennikarza.

Jednym z zarzutów, które pojawiły się po debacie w TVP, były opinie, że nie odbyła się ona w sposób rzetelny. Do rozmowy zaproszono osoby o zbliżonym światopoglądzie, sympatyzujące z Latkowskim.