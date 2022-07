Daniel Wieleba bardzo się zmienił. Czym się dziś zajmuje "pan Lotto"?

Daniel Wieleba pochodzi z Janowa Lubelskiego (70 km od Lublina) i od dziecka ciągnęło go na scenę. Skończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną z filią we Wrocławiu na kierunku lalkarskim. Przez pewien czas występował na deskach teatrów, ale jego ambicją było granie dużych ról w filmach. Niestety ambicja i wiara we własne możliwości to za mało.