Czy farby bez amoniaku są równie skuteczne?

Farby bez amoniaku – co warto o nich wiedzieć?

Aktualnie coraz rzadziej spotyka się farby do włosów zawierające amoniak. Amoniak to substancja, która mocno rozchyla łuski naszych włosów, dzięki czemu pigment może wniknąć głęboko w ich strukturę, co powoduje trwałą zmianę koloru. Niestety ma to swoje wady – zapach farby z amoniakiem może być bardzo nieprzyjemny dla naszych nozdrzy i co gorsza, może on wywoływać silne podrażnienia skóry głowy oraz alergie, a także przesuszać i uszkadzać strukturę włosa.