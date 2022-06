Cichopek i Kurzajewski w Opolu. "Wyszli razem do hotelu około trzeciej nad ranem"

Jackowi Kurskiemu można zarzucić wiele. Jednak co by nie mówić, jako szef TVP ma doskonałego nosa. Kiedy pojawiły się plotki o rzekomej romantycznej relacji łączącej Kasię Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, co zrobił Kurski? Oczywiście powierzył mi rolę prowadzących koncerty tegorocznego Opola. Tym samym podbijając oglądalność telewizyjnej transmisji i rozbudzając dodatkowy szum wokół imprezy.