"Big Brother": Kamil Lemie szewski wraca do Polski. Robi to dla Ewy Kępys!

Kamil Lemieszewski postanowił dokonać poważnych zmian w swoim życiu. Zwycięzca ostatniej edycji "Big Brothera" po wielu latach zamierza wrócić do Polski.

Dotychczas Lemieszewski mieszkał w Londynie. Ostatnio mężczyzna wraz ze swoją grupą cyrkową wystąpił przed brytyjską rodziną królewską . Tym razem po wielu latach na emigracji uczestnik "Big Brothera" zamierza wrócić do ojczystego kraju. Powodem jest Ewa Kępys, z która Kamil związał się w trakcie trwania programu.

- Ewa jest moją miłością, moją kobietą, a zarazem moim domem. Gdzie moja kobieta, tam mój dom - mówi stanowczo. - Wracam do Warszawy, a tak naprawdę wraca do Ewy. Gdziekolwiek by była, tam ja będę - dodaje