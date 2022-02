Alternatywne platformy VOD - sprawdzamy oferty

Amazon Prime Video - oferta dla kogo?

Usługa Prime od Amazon to bardzo ciekawe połączenie usług, o czym szerzej pisaliśmy tutaj. Dostęp do serwisu to bardzo intrygująca propozycja, ze względu na szeroką bazę tytułów, a także ciekawą propozycję cenową. W przypadku Amazon Prime Video miesięczna subskrypcja to obecnie wydatek 11 zł, natomiast roczna opłata to zaledwie 49 zł, zatem kalkulacja jest prosta. Trzeba też wspomnieć o tym, że można skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego i sprawdzić ofertę serwisu VOD w praktyce.