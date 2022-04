Alter Bridge zagra w Polsce

Zespół Alter Bridge powołany do życia został w 2004 roku i tego samego roku ukazał się debiutancki album kapeli "One Day Remains", który w samych tylko Stanach zyskał status Złotej Płyty. W 2007 roku wydana została druga płyta formacji "Blackbird", a solo z tytułowej kompozycji zostało uznane za 'Greatest Guitar Solo Of All Time' przez magazyn Gitarzysta. W 2010 roku premierę miał trzeci studyjny krążek Amerykanów "AB III", to właśnie z tej płyty pochodzi pierwszy no1 kapeli, singiel "Isolation". Kolejna płyta "Fortress" ukazała się w 2013 roku, album znalazł się na 12 miejscu Billboard Top 200 i zebrał świetne recenzje w takich magazynach jak np. Total Guitar, KERRANG!, The Guardian, Loudwire czy Ultimate Guitar. Pomiędzy wyprzedanymi koncertami w Europie i Ameryce Północnej Alter Bridge pojawił się w VH1 oraz na okładce magazynu Classic Rock, który nazwał 'Fortress' "najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobili", podczas gdy Eddie Trunk umieścił ten album w swoim Top Ten płyt z ostatnich 10 lat. "The Last Hero" z 2016 roku dał zespołowi pierwszy album na Top 10 od czasu ich debiutu. Formacja pojawiła się też m.in. w programie Jimmy Kimmel Live, a i ich muzyka została użyta przez WWE, Major League Baseball czy też NASCAR. Dyskografię formacji zamyka album "Walk the Sky", który ukazał się w 2019 roku, a w kolejnym roku wydana została wersja deluxe tego krążka "Walk the Sky 2.0",wzbogacona o nowy studyjny numer i utwory w wersji koncertowej.