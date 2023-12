Dostawała 800 zł wypłaty. Oskarżyła szefową o mobbing

– O dniu, godzinie przesłuchania świadków wiedzą szefowie, a komisja powinna być poufna. Wszyscy moi świadkowie odmawiają odpowiedzi na pytania w obecności stron. Nie chcą mówić o mobbingu przy byłej przełożonej, bo obawiają się, że znowu może nią zostać. Ja też nie chcę uczestniczyć w przesłuchiwaniu świadków i wpływać w ten sposób na to, co mówią. Zależy mi na rzetelnej ocenie tego, co się stało – mówi Wirtualnym Mediom dziennikarka. Gdy poprosiła o zawieszenie sprawy do momentu rozwiązania kwestii związanej z niechęcią do zeznawania przy stronach, komisja zarzuciła jej opóźnianie prac.