Ni stąd, ni zowąd Albert naskoczył w "Love Island" na Sofi. Porównał ją do Joanny Krupy

Decyzją widzów w finale ósmej edycji "Love Island" nie zobaczymy Sofi i Alberta. Po głosowaniu para zdecydowała się nagrać okolicznościowy filmik do mediów społecznościowych. Chyba nikt nie spodziewał się, jaka awantura może z tego wyniknąć. Złe emocje wybuchnęły, kiedy Sofi powiedziała do kamerki na powitanie: "Hello Guys". Albert zagotował.