Agnieszka Kaczorowska daje rady wszystkim mamom. Co na to internauci?

Agnieszka Kaczorowska to popularna tancerka i choreografka. Przez cztery lata była trenerką w popularnym programie "Taniec z gwiazdami. Dancing with the stars". To jednak nie wszystko. Agnieszka ma na swoim koncie również kilka epizodów w telewizji. Od 1999 r. wciela się w rolę Bożenki w "Klanie". Wystąpiła także w "Na dobre i na złe".